趙姓逃逸女移工，在南投縣國姓鄉違法騎車、違規迴轉，導致楊姓重型機車騎士摔倒骨折，趙女卻逕自逃逸！南投地院法官審結，依肇事致人傷害逃逸罪，判處趙女徒刑1年3月，並諭知於徒刑執行完畢或赦免後，驅逐出境。

根據法官判決，趙姓女子是越南籍的逃逸移工，於2020年2月23日中午，在南投縣國姓鄉國姓路西向車道騎乘機車，當時氣候晴朗，且路況正常，卻貿然跨越分向限制線，迴轉至對面的東向車道；導致當時在東向車道騎乘重型機車的楊男，緊急煞車閃避倒地，導致右手第3掌骨骨折傷害。

趙女肇事後，明知自己違規迴轉，導致楊姓被害人閃避煞車時受傷，卻未採取救護或報警等措施，逕行開車逃逸，後來，經警方調閱監視器循線查獲，移送南投地檢署偵辦後起訴。

法官認為，趙女在過失肇事後，坦承犯行，但始終未與被害人達成和解，以彌補犯行造成的損害，因此，依肇事致人傷害逃逸罪，判處有期徒刑1年3個月，而且，由於趙女是越南籍逃逸移工，因此，一併諭知被告於刑執行完畢或赦免後，驅逐出境。

(中時 )