被網友封為「鋼琴女神」的馬來西亞鋼琴家李元玲(Cathryn Li)，以火辣身材與渾圓雙乳在網路上吸引數百萬粉絲追蹤，本身琴藝超群的她，更是大陸鋼琴家李雲迪的徒弟。不吝在社群網路分享好身材的她，今(1日)罕見發了一則全文字的貼文，內文直指因她拒絕和一位陳姓先生出去喝咖啡而遭騷擾，對此感到困擾的李元玲只好藉此機會，統一回覆。

據李元玲所發的貼文表示：這位陳姓先生不知從哪裡得到她的電話，她們先前並不相識，這麼陳姓男子則邀她出去喝咖啡，因不想和陌生人接觸的她，拒絕了這位陳先生。

自此之後，陳先生做出許多糾纏、騷擾、驚嚇的行為，這也讓李元玲相當困擾；而這位名叫陳志詮的男子，今天也召開記者會控告李元玲誹謗並求償；事情延燒到此地步，也逼得李元玲不得不在社群媒體上公開這整件事的來龍去脈。

眾多網友們也在貼文底下力挺，也要她小心對於這些怪怪的人，真的要多加小心！

(中時新聞網)