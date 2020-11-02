7-ELEVEN2日宣布，年度最大「愛．Sharing世界巧克力大賞」活動即將於11月9日開跑，精選來自歐美日韓巧克力名店商品，共40款全新巧克力，指定商品最低第二件6折，引進多款獨家限定新口味、特殊包裝及造型巧克力，除了滿足社群分享需求，也提前為接下來的聖誕節送禮暖身！

7-ELEVEN表示，2009年起連續舉辦世界巧克力大賞活動至今已超過10年，根據內部銷售數據顯示，每年約有超過6,000萬人次會到7-ELEVEN買巧克力，在「世界巧克力大賞」期間平均更可帶動相關類別整體業績較平時成長三成，其中，尤以攜帶方便的規格、含餡具多重口感的巧克力最熱門。

7-ELEVEN觀察也發現，近年在健康趨勢下，高可可比例的黑巧克力，以及加入堅果、脆米等的口味，也相當受歡迎；同時，消費者購買巧克力除了自我犒賞或送禮，也喜歡在社群上分享，進而帶動特殊包裝及造型的巧克力銷售。

7-ELEVEN指出，今年「愛．Sharing世界巧克力大賞」主打歐美日韓名店巧克力，其中，與比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手合作，引進全新系列、主打包覆脆糖可可碎及香濃黑巧的臻粹巧克力。

另外，7-ELEVEN也首次引進祕魯精品巧克力品牌「Cacaosuyo可可之源」，該品牌拿下有巧克力界奧斯卡之稱的「世界巧克力大賽」超過百座獎項，主打使用祕魯頂級可可打造的80％黑巧克力。

還有去年熱賣的人氣巧克力再推出新口味，例如去年上市至今已熱銷百萬包的韓國Sweetory杏仁巧克力球，今年再推出韓國Sweetory葡萄QQ巧克力球，還有去年兩周熱銷4萬片的m&m’s片裝巧克力，祭出全新整片的麥提莎麥芽脆心巧克力片。

此外，7-ELEVEN今年也攜手「中村甜點」、南投「18度C巧克力工坊」等名店共同開發獨家商品，如中村經典巧克力生乳捲、中村黑巧克力菠蘿泡芙，以及初鹿牧場職人巧克力牛乳，並全新引進低溫配送的松露巧克力結構-Truffettes法式松露巧克力，陳列在18度C冷藏櫃中販售，讓「巧克力控」到小七也能吃到像巧克力專門店般的口感。

(工商 )