蝦皮購物今年雙11不僅帶來超強下殺，更號召用戶一起送暖回饋社會，於7個國家發起公益活動，而在台則是特別攜手「陽光基金會燒傷顏損兒服務計畫」，與陽光公益大使江宏傑、福原愛一起送暖，即日起至11月底分別推出「蝦皮公益」線上捐、「跨界夥伴聯盟」蝦幣兌換、站內遊戲「蝦蝦果園」、「蝦皮動態」貼文按讚共4種捐款模式，希望為孩童創造希望未來。

蝦皮購物早已創立了「蝦皮公益」成為陽光基金會夥伴，過去用戶認購所累計的物資，共計近千件、價值高達數10萬元，像營養食品更滿足桃竹、中區、台東共3個地區服務個案約3個月的需求量，而就推出了4大活動如簡單的「蝦皮動態」按讚數越高捐越多，還有持續至12月13日前的「蝦蝦果園」，用戶每收成1棵，蝦皮購物即捐出1元。

蝦皮雙11整合了蝦幣機制、站內遊戲互動功能，推出線上捐、蝦幣兌換、站內遊戲、及貼文按讚等4大捐款模式。（蝦皮購物提供）

另外今年更特別號召明星助陣雙11，邀請綜藝界「最強父女檔」胡瓜、小禎為雙11代言人，不僅現身於站內遊戲，預計送出總價值破10億的豪華獎品以外，更將於10日及11日請到小鐘、KID現身「蝦皮金頭腦」擔任特別關主，狂撒22萬元高額總獎金。

蝦皮購物了邀請綜藝界「最強父女檔」胡瓜、小禎16年來首度合體代言。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物今年邀請了胡瓜化身天王級果農為「蝦蝦果園」作物澆水，另凡選擇栽種「幸運公益種子」，12月13日前用戶每收成1棵，蝦皮購物即捐出1元。（蝦皮購物提供）

(中時 )