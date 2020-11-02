53歲香港女星周海媚，當年因演出《倚天屠龍記》被封「最美周芷若」，現則凍齡有術，是演藝圈美魔女代表之一，常使用社群網站和粉絲互動的她，今年5月曾公開自己北京的百坪豪宅，被外界粗估市值約台幣4.3億，但周海媚近日受訪就嚴正駁斥：「很荒唐」。

周海媚定居北京已經17年，5月時曾拍片開箱豪宅，不只戶外庭院大到能種菜，根本就是個小型菜園，內裡裝潢則採歐式古典風，客廳華麗又寬敞，還有許多女生夢寐以求的豪華衣帽間，另外，她還為愛犬打造專屬房間，甚至幫牠們準備SPA透明浴缸，相當寵愛家中毛小孩。

周海媚5月開箱豪宅，內部豪華又寬敞。（圖／翻攝自微博）

在她曝光豪宅後，外界粗估其市值1億人民幣（約台幣4.3億），但周海媚近日受訪就忍不住嚴肅回應：「其實，我覺得這個謠言真的很荒唐，是個北京人都知道，我住的那個區不可能是上億豪宅！」因為周海媚2002年就到北京定居，當時房價沒現在高，不同區域價格也不一樣。

周海媚接著再說：「他們就喜歡造謠、製造話題，就說你賺很多錢，怎麼怎麼樣啊，你怎麼不幫助誰啊？為甚麼不生孩子啊？」最後霸氣用一句「這是我個人的選擇，你管得著嗎？」再度回應不婚質疑。

事實上，周海媚五日前曬出幫愛犬慶生的照片影片後，就被網友留言詢問：「這麼有愛，為什麼不生個孩子來帶？」當時周海媚也罕見反擊：「與你何干？」真性情被大批粉絲狂讚。

(中時新聞網)