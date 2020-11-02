《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》成為今年票房最快破億的電影。（木棉花國際提供）

超夯日本動漫《鬼滅之刃》話題熱燒，電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在台上映，首周末票房夯，上映3日吸金約1億1760萬，打破《冰雪奇緣2》、《你的名字》票房紀錄，並與《小小兵》相互力拼台灣影史首週末最賣座動畫電影，同時坐穩本年度動畫片票房冠軍，勝過《角落小夥伴電影版》8030萬票房。此外，《鬼滅之刃》成為今年票房最快破億的電影，超越南韓動作大片《屍速列車2：感染半島》4天、諾蘭燒腦神片《天能》6天的破億速度。

台灣動畫代理商木棉花指出，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在國小、國中大受歡迎，週末親子客佔大多數，販售周邊商品的快閃店也銷售一空，店員得隨時補貨。平日則預計會是高中到25歲的客群進場觀影。該片在本週五（6日）趁熱推出IMAX版本、中文配音版本，勢必再造轟動。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本的熱潮更是無限延燒，上映17天票房達157.9億日圓（約台幣43.1億），觀眾突破1000萬人次，晉升日本影史上第10大賣座電影，超越《阿凡達》與《崖上的波妞》。外界看好最終票房有望超越《神隱少女》從2001年保持至今的308億日圓（約台幣84.1億）票房最高紀錄。

(中時 )