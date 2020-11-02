前總統陳水扁與資深媒體人趙少康上演「世紀大和解」，10月31日趙少康到台南南芳果園探訪陳水扁，兩人對談近2個小時。對於是否期待被特赦，陳水扁直言，如果主動回去，可能還比等特赦快，並指這一切都是政治決定，像中天、黨產、年金和美牛美豬也都是政治問題。

趙少康在談話中問陳水扁，「你現在對特赦還有沒有抱期待？」而陳水扁直言，「與其等待特赦，不如主動我再回去還比較快啦」。對於趙少康回應他「那你不可能主動回去」，陳水扁則說，「至少我可以選擇，我選擇甚麼時候要回去，可能比我等待所謂的特赦還要來的快，就隨便他，就這樣嘛，政治就是這樣」。

趙少康感嘆，「也是啦，整個都是政治」，陳水扁則接著說，「都是政治啦，所以大家都不要去講什麼依法律啦，不用講那麼好聽」，並指中天的問題也是政治，黨產、年金、美牛、美豬也都是政治，「說的那麼好聽，做過總統的對不對，誰能夠騙我呢？」

這於阿扁是否期待特赦，也引起網友討論，有網友在PTT上表示，「阿扁需要的是公平的審判，如果他要的是特赦，不就是自認犯罪嗎」、「賭民進黨最不想特赦阿扁」、「阿扁想特赦想瘋了」。

(中時新聞網)