ITF台北國際旅展今（2日）落幕，數家飯店業者業績表現亮眼，雖受疫情波及影響入場人數較往年變少，因搭配聯合住宿券及餐券的策略奏效，如國泰飯店觀光事業、凱撒飯店連鎖皆衝出佳績，其實體旅展業績分別為1300萬、1650萬，雙方皆提前實體旅展、於線上啟售，在網路打響聲量，據了解，旅展人潮較去年少了一半以上，除展場規模變小，可多數民眾進展場前早已做好功課、瞄準目標才下手，幾乎有備而來，提袋率變高；而媒體先前保守估計或許明年底海外旅遊才會解禁，消費者多將旅遊重點放在深度國旅，或趁這波旅展優惠環島住飯店。

搭配品牌贈禮、餐券加碼送、餐券限時特賣等活動助攻，國泰飯店觀光事業、凱撒飯店連鎖在實體旅展「餐券」的銷售都有亮眼的成績。國泰旗下飯店其餐券，於去年旅展熱銷近萬張的「慕軒飯店GUSTOSO早／午／晚餐通用券590元」，光4天實體旅展共賣出5500張，旅展最後一天更出現一次購買500張、為員工尾牙聚餐購買的企業買家。而COZZI Blu和逸飯店‧桃園館「平假日自助午／晚餐單人券930元」4天旅展銷售已超越1500張；國泰萬怡酒店自助餐券、火雞與年菜預購業績亦超過85萬。其線上旅展還剩2週，業者表示，預計整體旅展業績將達2800萬。

COZZI Blu 和逸飯店‧桃園館其客房讓人沉浸在海底船艙的冒險遐想之中。（國泰飯店觀光事業提供）

「板橋凱撒大飯店」朋派自助餐廳。（凱撒飯店連鎖提供）

至於凱撒飯店連鎖則規劃現場民眾獨有的「餐券限時特賣」，前50名買2套（每套2500元）再贈送1張，等於平均每張只要545元，比線上旅展又再更優惠，4天現場業績高達1650萬，其中大都為聯合餐券所貢獻的業績，單筆則是有創下60萬的驚人紀錄。針對今年線上加上實體旅展，有成長40％的佳績，凱撒飯店連鎖副總裁皮金營表示，今年商品祭出「減少販售品項、增加多元選擇、降低套券門檻」的策略奏效，9家飯店今年僅推出3項強檔商品，買5送1的聯合住宿券與下殺59折起的聯合餐券，均提供誠意價，縮短消費者選擇的時間。因應消費者支持，凱撒飯店連鎖線上旅展將延長到11月9日。

因接近年底，各大企業將舉辦尾牙、員工旅遊，或明年的春酒，今年飯店集團推出的聯合住宿券及餐券熱銷，有企業主大單購買，其提袋單價較去年為高。主辦單位表示，「4天展期累計逛展人數共166,731人次，較去年4天下降56.7％」。雖逛展人次較往年減少，但今年展期買氣持續熱絡，尤其飯店業的各式住宿券與餐券等限量優惠商品，引發民眾瘋搶、各家餐券皆創下好成績。

(中時 )