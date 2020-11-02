日本媒體引述官方消息人士稱，日本正在考慮建造能夠搭載神盾導彈攔截系統的大型戰船，替代美製陸基神盾系統，以應對來自北韓和中國大陸的導彈威脅。

《美國之音》引述《共同社》報導，改用艦載導彈防禦系統是對抗北韓導彈威脅的重要措施。日本政府官員表示，除了應對北韓彈道導彈，隨著中國大陸在東海活動日漸頻繁，擬議中搭載導彈攔截裝備的大型艦船還將負責攔截解放軍先進的巡航導彈。

報導說，日本曾於6月15日宣佈，由於成本、技術和其他因素，將停止在日本部署美製陸基神盾反導系統。但是日本仍將引進這套升級版的反導系統，政府官員在9月時表示，日本將把先前預訂的2套陸基神盾系統安裝在專用艦船上。由於搭載陸基神盾反導系統的專用艦據稱建造成本相對低，也能使神盾系統進行機動部署，反導效果比陸基系統好得多。

日媒在11月1日的報導中指出，計畫建造的大型神盾驅逐艦主要裝備包括雷達SPY-7及導彈發射系統，船體的寬度必須擴大，建成後可望成為海上自衛隊最大的一艘神盾艦。

報導說，日本現有的摩耶級神盾艦是該國目前最大級的神盾艦，長170公尺、寬21公尺、標準排水量8200噸。日本政府人士透露，計畫中的新型神盾艦擴寬數公尺，排水量增至9000噸左右。

(中時新聞網)