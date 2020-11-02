遠東SOGO周年慶主動出擊圈粉50萬APP會員，全台分店共釋出7300元電子折價券，把主顧從線上導到線下，強打消費心理戰；且為炒熱東區商圈，除串聯百家名店於周慶期間指定消費抽iPad、Switch，SOGO營業總經理汪郭鼎松、行政總經理杜金森與Hello Kitty今（2日）帶領團隊發DM，動員東區催買氣，目標5日至16日由台北店帶頭衝，全台7店業績要拚108億元。

SOGO營業總經理汪郭鼎松（前排左2起）、行政總經理杜金森帶領團隊遊街，發DM和Hello Kitty文件夾為周慶暖身。（粘耿豪攝）

SOGO營業總經理汪郭鼎松（右）帶領團隊遊街，發DM和Hello Kitty文件夾為周慶暖身。（粘耿豪攝）

汪郭鼎松表示，SOGO台北店今年包含精品、兒童和餐飲等，積極調整近300個櫃位，引進新品牌，重視親子互動和用餐環境，符合顧客需求，為周年慶全力以赴；並強化線上購物，虛實整合的OMO（Online Merge Offline）商品數量是歷年最高，助長會員數從去年底10萬人至今增為50萬人，疫情期間翻5倍，也因雅詩蘭黛、蘭蔻等商品力強，線上採購化妝品的業績成長7至8倍。

SOGO忠孝館LAURA MERCIER煥顏無暇底妝組，價值4561元、優惠價3510元，限量80組，再加贈SOGO商品券300元。（SOGO提供）

資深副總吳素吟也說，SOGO迎接33周年慶壓軸登場，多花2至3倍郵寄費用，發出百萬份DM穩住百萬主顧，還首度加碼會員下載註冊SOGO APP立享周慶3000元電子折價券，鞏固網路50萬大軍，上周末明顯增加2至3成消費者提早到店看貨，也因加強數位，預算至少增加1000萬元，汪郭鼎松說「寵愛主顧不計成本」。

SOGO忠孝、復興館DYSON Digital Slim Fluffy Extra無線吸塵器，2萬900元，限量30台。（SOGO提供）

SOGO忠孝館奇哥Joie SELECT fluri drift橫輕巧x磁吸扣手推車，加贈竹纖維紗布小蓋被+手帕組-貓頭鷹，原價8800元、特價5922元，限量20台。（SOGO提供）

販促部副總播本昇表示，SOGO經營會員經濟全力推廣APP會員，全台20個業種共送出7300元電子折價券，光是台北店就有10個業種，讓精打細算的主顧可聰明消費。忠孝、復興館指定彩妝香氛、女鞋、少女服飾、運動服、內衣與忠孝館獨家加碼的童裝，單筆滿3000元折抵1張；男裝、鍋具、休閒、戶外與忠孝獨家加碼的女裝、高爾夫單筆滿5000元折抵1張；家電、寢飾、瓷器、藝品與忠孝館獨家加碼的珠寶單筆滿1萬折抵1張。敦化館2F至4F指定品牌單筆滿5000元折抵1張，以上皆不累折。

SOGO忠孝館CALVIN KLEIN Basic雙人四件式床包組+CK超細纖維雙人冬被+超細纖維枕1對，原價3萬5360元、特價1萬1800元，限量30組。（SOGO提供）

台北店周慶的化妝品區，最低下殺1.1折起，上萬組特惠組在電商平台istore同步推出，周年慶線上購天天加碼點數10倍送，首度指定彩妝、香水、香氛滿3000折300，最高回饋23%；精品滿2萬送2000，最高回饋16%；其他回饋還有鍋具33%、小家電/按摩椅25%、大家電影音21%、3C 10%、女裝31%、運動21.6%、男裝20％。

SOGO忠孝、復興館Panasonic高效型除溼機12L，原價1萬7900元、特價1萬3890元，限量30台。（SOGO提供）

SOGO復興館J.LINDEBERG經典撞色Logo針織衫，原價9980元、特價6800元，限量10件。（SOGO提供）

SOGO忠孝館北區獨家ARC’TERYX Cerium羽絨外套（男），原價1萬5800元、特價1萬1000元，共限量50件。（SOGO提供）

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