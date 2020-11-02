結婚宴客是人生大事，與親朋好友分享喜訊，但如果又勞累又得貼錢，還值得辦嗎？一名網友詢問「請喜酒到底是賺還是賠」，引發眾人熱議，許多已婚網友分析箇中關鍵，甚至提供「婚宴必賺大絕」，供新人參考。

有網友在PTT八卦板發問，他聽到兩派說法，一種是「婚宴很賺一定要辦」，另一種是「不會虧錢但很忙、很累，有得選寧願不辦」。原PO認為，辦喜宴是為了向親朋好友昭告喜訊，能不能回本似乎不是重點，但他仍好奇哪一派說法是對的？

多數網友回覆「小賠、小賺或打平」、「打平就不錯了」、「小賺而已，大賺很難」、「絕對賠啊！又累得要死」、「我家不收紅包，所以一定賠」、「看請哪裡，高檔飯店賠錢機率大」、「如果把以後要回包的算進去，通常會賠」。

有網友提供「必賺妙招」，「如果桌數不多，又全找至親好友，一包3600元起跳，保證賺」、「請人辦桌，一桌5000就好，坐12個人，也可以賺」。

(中時新聞網)