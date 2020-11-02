前總統陳水扁與資深媒體人趙少康相隔26年大和解！日前趙少康南下拜訪陳水扁，今天訪談影片曝光。趙少康問阿扁，您女兒陳幸妤曾說「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？」，阿扁笑回：「誰敢說自己沒拿過阿扁的錢？沒拿過的出聲一下好不好？」。

中天新聞2008年訪問 陳水扁女兒陳幸妤名言「民進黨誰沒有拿過我爸的錢？」。(影/中時新聞網)

據《觀點》2日釋出完整訪談影片。趙少康問阿扁，您女兒陳幸妤曾說「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？是否民進黨每個人真的都拿過？」，阿扁笑回：「誰敢說自己沒拿過阿扁的錢？沒拿過的出聲一下好不好？」。陳水扁說，這是很現實的問題。

他提到，日前和國民黨大掌櫃見面，當時2000年國民黨前主席連戰在選總統時，黨營事業就支援了88億元，後來前總統李登輝在投票前指示，再拿40億元給連戰，合計128億。且還不算其他的斗內捐款。陳水扁反問，「花那麼多錢選一個總統值得嗎？我不相信真的要花那麼多錢」，用在哪裡去，又剩下多少？

陳水扁也坦言，像民進黨這些窮黨，沒錢就是沒錢，「但是很多人要跟你伸手要錢」，選舉很花錢，當年黨主席跟他要錢，但自己又不可能去印鈔票，也因此阿扁當時才會去募款，而且自己當年給有黨台聯兩次3000萬元，共6000萬元，

他強調。更何況給黨內這些公職候選人，特別是台北高雄2市，議員以上，特別是立委，包括縣市長、直轄市長，這樣就花多少錢？又每個人都要，騎士是花了很多錢的，「且我幫大家站台，是我自己的台，他們都不必搭台，搭台要錢還有轉播，所以花很多很多錢，有些都是算千萬的」。

陳水扁也舉例，前環保署長李應元當年要與馬英九選台北市長，但事後有一次來開庭作證，稱當年他(阿扁)給李慶元5000萬元，「這是他自己承認的，所以我才敢講」。

(中時新聞網)