美中兩國角力，從貿易戰打到科技戰，現在海底光纖電纜建設也成了新戰場！根據美國之音報導，在當前全球已鋪設的406條海底光纖電纜中，「華為海洋」鋪設或升級了其中的105條電纜，躋身全球四大海底光纖電纜業者之一，隨之而來的網路安全隱憂已引發美國高度關注。

報導指出，隨著全球信息產業的迅速發展，海底光纖電纜的作用比以往任何時候都更重要。現今406條海底光纖電纜承載著全球95%信息數據流量，構成了當今國際互聯網的主幹。由於相關建設涉及深海作業、光學傳輸等尖端技術，是網絡基礎設施建設中最複雜且難度最高的大型工程之一，當今世界上有能力進行該建設的國家屈指可數。

諮詢機構TeleGeography研究部主任莫爾丁（Alan Mauldin）指出，全球大部分海底光纖電纜是由四家公司鋪設，分別是美國的SubCom，法國阿爾卡特集團、日本電氣公司（NEC）， 以及大陸的華為海洋。

報導表示，華為海洋曾為華為的子公司，華為在去年六月遭美國展開一系列制裁措施後，將該公司出售給大陸另一電力和光纖網絡製造商—江蘇亨通光電，亨通自稱是民營企業，創辦人崔根良身兼通集團黨委書記、董事局主席、總裁等數職於一身。

美國已注意到大陸海底電纜業務引發的安全疑慮，今年四月，美國司法部即出於國家安全考慮， 否決將香港納入一條橫跨太平洋的光纖電纜網絡之內。美國國土安全部六月指出，「該網絡途徑香港，將為大陸提供收集我們公民信息和敏感商業數據的戰略機會」。

此外，美國國務院也提出「乾淨網絡」倡議，將海底電纜包括在五大乾淨領域之內，迄今已有40多個國響應該倡議。同時，美國聯邦通信委員會（FCC）委員斯塔克斯（Geoffrey Starks ）上月也呼籲對海底電纜進行更嚴密的審查，他說，FCC必須確保敵對國家和其他有敵對行為者「不能篡改、封阻或截獲它們所傳輸的通訊」。

報導並提到，台灣國防安全研究院網路作戰與資訊安全研究所所長曾怡碩受訪時表示，海底光纖電纜一方面承擔絕大部分的國際通信，另一方面又容易受到惡意攻擊和間諜竊聽等。在理論上，大陸政府能切斷、干擾、或監控海纜通信。

曾怡碩說， 海底光纖電纜這個議題已開始引起以美國為首的西方國家的注意。在安全隱憂部分，最主要的是會有中共竊密的問題」。他去年曾在《國防情勢月報》撰文說，大陸可能以惡意「斷網」手段攻擊台灣，癱瘓台灣與外界連接的網路系統。報告指出，大陸有兩種可能的做法，一是切斷連接台灣與外界聯繫的「跨國海底光纖電纜」，或攻擊台灣的海纜登陸站。

(中時新聞網)