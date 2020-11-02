美國總統大選即將在當地時間3日舉行，市場關注這2020年下半年最大的股市變數之一，華爾街的投資機構也不斷模擬拜登、川普若當選美國總統後的變化，其中有不少基金經理警告，若拜登當選，但所屬的民主黨卻沒有拿下參眾議院多數席次，將導致拜登推行不受華爾街歡迎的政策之際，受到美國國會牽制。

據外國財經媒體報導，民主黨以及拜登對於企業加稅、用以振興經濟的施政方向，雖讓華爾街擔憂，但最讓這些基金經裡害怕的是，拜登勝出、民主黨卻沒有在美國國會取得控制權。市場目前正在等待大選結束，到時就能重回討論新一輪經濟刺激法案，主要是共和黨掌握大數的美國參議院反對所致。

保德信資產管理部門QMA基金經理Ed Campbell認為，白宮與民主黨眾議院黨團希望儘快達成新紓困案，但是參議院多數黨領袖由麥康諾（Mitch McConnell）反對，因此拜登若當選，但卻沒有美國國會的控制權的話，將是市場最不願樂見的情況。

目前美國總統大選選情陷入膠著，但大多數的華爾街基金經理已經做好拜登當選的心理準備，拜登若上台，雖短期將有不利市場的政策，但拜登政府對外政策較不急躁，加上疫苗有機會在年底出爐情況下，長期來看，美國國會也不會讓拜登的極端政策順利通過。

(中時新聞網)