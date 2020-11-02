2020木蘭聯賽盃冠軍戰將在11月7日於台北田徑場展開，將由花蓮女足迎戰台中藍鯨，門票即日起開賣，除了能親眼目睹女將風采、為支持的球隊加油外，購買門票還可以抽iPhone等好禮、逛足球好好玩市集，而門票收入還提撥捐贈公益團體。

台中藍鯨在31日的四強賽，先靠著包欣玄12碼球追平，1分鐘後李綉琴再助攻粘菁云破門，藍鯨以2比1逆轉氣走台北熊讚，搶下首張冠軍戰門票。

另場四強賽，花蓮女足同樣上演逆轉秀，以3比2擊敗桃園國際，取得與藍鯨爭冠的門票，距離今年囊括「雙料冠軍」只差最後一步。

今天主辦單位也公布售票資訊，全票200元、半票150元，10人團體票1500元，也為了環保、響應無紙化，將採取網路、APP購票入場，只要刷QR code就能快速入場。

此外購買這次冠家戰們票還可以參加抽獎，獎品有iPhone等好禮，另外到場觀賽還能逛足球好好玩市集，門票收入還提撥捐贈公益團體，讓球迷好看、好玩又能做公益。

(中時 )