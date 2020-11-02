懸缺一個月的街口投信董座，最新人選出爐！街口投信2日舉行股東臨時會，重新改選董監事，並選出高雄陳家的川圃投控之法人代表人王律傑為董事長，但金管會是否點頭還需經過審核。

街口投信為了「託付寶」服務屢槓金管會，也導致公司高層動盪不安。原董事胡亦嘉在2020年7月底時經董事會選任為董事長，但在2020年9月29日時被金管會宣布9月30日起解除董事職務，之後董事長就一直懸缺至今。

金管會表示，依法規，投信新任「董事長」、「總經理」皆須送金管會審核資格。至於其他董事或監察人名單並不需要審核，後續由會計師進行內控專審，檢視公司是否有改善內部控制與公司治理狀況，不過，目前還未接到街口投信的審查申報。

新任董事長王律傑是國立中正大學財務金融研究所碩士畢業，擔任過台耀化學董事、衡平股份有限公司董事、中美聯合實業股份有限公司董事。今年六月時還是街口金融科技的法人代表，如今又成為「川圃投控」的法人代表人並接掌街口投信董事長，是否符合投信董事長資格還須經金管會認定。

街口金融科技在2019年3月聯合川圃投控、瑞邑投資興業，及一名李姓自然人，買入國票華頓投信八成股權，並改名街口投信，其中，街口金融科技拿下25％的股權。不過，街口金科已在今年10月6日宣布，為了尊重主管機關對於金融機構的獨立性，以及消除任何關係人，對於公司治理的疑慮，街口金科全面請辭街口投信的所有董事席位，也就是街口投信董事席次7席，街口金科占2席，全面退出2席董事。

街口投信2日舉行股臨會改選董監事，董事當選名單為：國票證券、川圃投控法人代表人陳建甫、王皓正、王律傑；與瑞邑投資法人代表人陳志睿。而監察人為吳佳蓉、張庭榮。

(工商 )