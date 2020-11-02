隨著武漢肺炎疫情延燒，傳統的經濟模式受到衝擊，數位經濟、線上銷售等「新經濟」不再是噱頭。神彩藝藝新媒體日前於阿爾發星光學院啟動「打造個人百萬IP」創星計畫，神彩藝藝新媒體執行長洪櫻娥指出，自媒體時代，也是學商時代，首先如何被看到是重要的課題，這也是大家都最想知道的。

神彩藝藝新媒體與阿爾發星光學院啟動「打造個人百萬IP」創星計畫，洪櫻娥表示，只要報名參選即可享有「打造個人百萬IP課程」的課程券，讓選手們能在學習中，了解個人或品牌全方位打造個人IP的重要要性，前十名的學員，還可獲得「阿爾發星光學院推廣大使」及「打造個人百萬IP」的學霸獎，為生涯規劃作萬全的準備，實踐自媒體時代的創星夢想。

藝人林煒（左三）、神彩藝藝執行長洪櫻娥（左四）與學員合影。（神彩藝藝提供）

「打造個人百萬IP」創星計畫10月28日的說明會邀請到來自香港90年代花系列小生林煒大談「斜槓人生」。他說，即將有新戲在TVBS播出，神彩藝藝洪櫻娥執行長與我是多年工作夥伴，現今搭上5G風潮，也將一起跨入新媒體產業，籌辦了優品匯電商平台、優質選品，創造更多網紅的就業機會。

「如何被看到」、「如何增加流量」幾乎都是學員最常提出的問題，洪櫻娥指出，自媒體時代自己就是一個IP、就是一個品牌，不必刻意再附加在舊有的行銷模式下，這也讓該如何精準地找到投放，在成本最小的球框下找到對的推廣，是非常重要的事情，由於當天參與的學員有一些是有基礎的，而有一些是無經驗、剛入門的新手，也讓量身打造的「手把手」的課程變得相當重要。

說明會上也有學員代表分享報課的動機，台灣KOL宋米嵐表示，在後疫情階段，不論是戲劇、模特兒的通告都減少，所以創立了線上銷售的烘焙甜品，希望能吸引甜品的人氣、就被「打造個人百萬IP」豐富的課程及超值費用吸引，希望藉著學習，再搭配神彩藝藝泛娛樂生態圈豐沛的資源人脈，以最低的成本行銷自己。而從事服飾銷售的帶貨網紅KOL廖珮妤也說，喜歡學習充實，藉打造個人百萬IP課堂對接泛娛樂生態圈資源人脈，行銷自己！

另外，洪櫻娥說，「打造個人百萬IP」創星計畫獲得熱烈迴響，包括煲湯媽咪、e代e棒、上上水、伊徠恩專業彩妝、JHENG高級珠寶、Ai5G至尊水按摩系統、道教總會武聖殿玉院、善知院、台灣動態藝術嘻哈產業創新育成中心、台北市動態藝術嘻哈文化業職業工會等單位都陸續加入，說明課程也將持續召開，讓學員能成為茫茫網海中最閃亮的星星。

(中時 )