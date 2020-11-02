在疫情期間，不少娛樂演藝活動都相繼取消，特別是海外的偶像、藝人更是無法與世界各地的粉絲見面，幸好VR科技就帶來了最新的解決方法，睽違了3年的林俊傑日前就攜新專《倖存者．如你》回歸，更打造了一場「新歌首唱LIVE」，此次就由以製作創新視覺特效及全球最大虛擬現實（VR）體驗服務聞名的「數字王國」，透過面部捕捉系統Masquerade替林俊傑量身打造虛擬人物M.E.。

數字王國打造歌手林俊傑虛擬人M.E.。(數字王國提供）

由電影《鐵達尼號》導演詹姆斯．卡梅隆於1993年創立的「數字王國」，在過去的27年期間就已獲得了11座奧斯卡金像獎，更利用自主研發的虛擬人技術搭配深度學習，造就了可實時操控的數字角色，像是《復仇者聯盟》系列中的「滅霸」 ，以及虛擬人物Tupac Shakur、虛擬人物鄧麗君等，而此次就在棚內運用先進的虛擬人掃描技術，打造了與林俊傑幾乎一模一樣的M.E.，現場更互相介紹、互動了起來。

而「數字王國」也表示，虛擬人物已經不再只是幻想而已，在電影、遊戲及廣告上都已經陸續登場，據「2019年虛擬偶像觀察報告」顯示，共計3.9億消費者已表達出對虛擬偶像的喜愛，或正在關注虛擬偶像的路上。當中擁有巨大消費潛力的次世代群體，占比預計在今年就達到40%，相信未來虛擬人物能夠更走進一步真實世界的生活，成為另一大未來趨勢。

(中時 )