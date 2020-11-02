林心如和陶藝課老師蕭婷云(右)、盲人重建院院長張自(左)一起合影。（TVBS提供）

形象清新的林心如為TVBS信望愛永續基金會所創的《分享 愛無限》募款活動擔任愛無限公益大使，呼籲「一人一點力，愛就大無限」，除了拍攝廣告和形象照，近日她還走訪台灣盲人重建院，跟著老師一起進行「定向行動訓練」，學習如何從日常生活中協助引導視障朋友，更與視障朋友一起參與可以訓練學生觸覺敏感度的陶藝課，學習手捏把杯。

林心如透露之前曾在綜藝節目和拍戲時接觸過陶藝，不過這是第一次體驗手捏把杯，「覺得十分有趣，做起來也更有成就感。」她觀察一同上課的視障學生後有感而發地說：「其實我看到他們在做的時候，覺得因為眼睛看不到，你會更用心去感受，所以你做出來那個東西，其實更是從你心裡發出來的藝術感。」

為了協助視障者適應生活環境、自由的行動、與人產生良好互動的社會關係，培養「定向行動訓練」的能力是第一要務。在盲人重建院老師的教導下，林心如也學習引導視障者安全行走的方法（人導法）。她表示，大家其實常在路上會看到視障朋友，會想說需不需要幫助他們，「但其實在想幫忙的同時，很多時候我們可能不知道該怎麼幫起，才不會去驚動到他們。」透過「觀、問、碰、引、述」的簡單口訣，林心如了解要先觀察周邊視障朋友，再詢問其是否有需求。林心如說：「對方若需要時，我們就觸碰其手臂，讓他可以牽著你的手肘，然後指引對方向前行，同時跟他敘述前面的路況，請視障朋友小心行走。我覺得真的蠻受用的！」

(中時 )