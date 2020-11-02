印度一位名叫萊克‧汗（Laeek Khan）的醫生，花了9.3萬美元買了一只「阿拉丁神燈」，之後才意識到這盞燈沒有任何魔力，趕緊向警方報案。警方隨後真逮捕到2名詐騙團伙。

半島電視台報導，事件發生在印度北方省(Uttar Pradesh)，警官阿米特·賴（Amit Rai）告訴媒體，這個詐騙團伙是是多角色分工，其中一人假裝是神秘學家，其他人則幫襯著說神燈是存在的。

他說，已有2人被捕，但其中一名男子的妻子也參與了欺詐，目前她在逃亡中。

這位苦主萊克汗表示，他在醫治一個老太太的時候，遇到了這些人。他們告訴我有關自己有一種特殊信仰，有一位他們家的長老具有神奇的力量。他們一直給我洗腦，並邀請我見見這個長老。

據報導，醫生遇到了「似乎在執行某種儀式的祭司。」

或許是當時的氣氛還是某種原因，醫生相信他們的神燈具有法力，醫生問他們是否可以觸摸精靈，或將燈帶回家。而他們起初拒絕了，表示直碰這種神靈會對他造成傷害。

但是最終，他們將神燈賣給了他，並承諾會帶來健康、財富和福氣。

醫生說，他後來才意識到所謂的精靈，實際上只是詐騙者的魔術手法。

這些人還使用相同的手法欺騙了其他人，涉案總金額達數百萬盧比。

(中時新聞網)