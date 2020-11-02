澳洲央行周一表示正投入虛擬通貨計劃，跟澳洲聯邦銀行與澳洲國民銀行，區塊鏈技術公司Perpetual和Consensys Software等探究以「分散式帳本技術」（DLT）推出批發型「央行數位貨幣」（CBDC）的潛在使用範圍與可能的影響。

(工商 )