澳洲央行正投入虛擬通貨計劃 20:592020/11/02 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲央行周一表示正投入虛擬通貨計劃，跟澳洲聯邦銀行與澳洲國民銀行，區塊鏈技術公司Perpetual和Consensys Software等探究以「分散式帳本技術」（DLT）推出批發型「央行數位貨幣」（CBDC）的潛在使用範圍與可能的影響。 (工商 ) #澳洲央行 #虛擬通貨 #計劃 #分散式 #聯邦銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼貿易部辦線上虛擬貿易展 04:102020/10/30 產業特刊 國泰＋伊甸愛心環保義賣 關注新二代 04:102020/11/02 專題周報 林俊傑攜新專回歸與M.E.互動 數字王國打造虛擬偶像新趨勢 21:142020/11/02 娛樂 樹造幸福伊起傳愛 關注新二代11年有成 09:352020/11/02 寶島 陸更新活海鮮檢疫規範 澳洲龍蝦暫停輸陸 16:292020/11/02 國際 搶攻蛋黃區版圖 台灣房屋大安和平店開幕 12:202020/11/01 財經 美國裁員風潮 從藍領吹向高薪白領階層 21:092020/11/02 財經 外銀點金 雙元貨幣可短打 04:102020/11/01 財經要聞 萬事達卡 簡化數位支付流程 04:102020/10/30 投資理財 《國際產業》馬達龍頭日本電產 全球布局瞄準歐洲 11:082020/11/02 財經 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 網安疑雲？ 陸海底光纜占全球1／4 恐成美中角力新戰場 - 財經 慘！國際石油巨頭支出砍到見骨 專家爆只剩一條路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。