儘管今年觀光客貢獻歸零，但凡有精品櫃位的百貨周年慶自開打以來均有明顯成長，新光三越截至目前為止，精名品成長率超過30％，成長率創史上新高，亦帶動整體周年慶已成長3％、客單價推升12％之多，緊接著最壓軸的台北站前店將自12日登場，在面臨電商雙11之後，祭出全台最低門檻全館2,000送200，力拚15.1億元。

新光三越今年周年慶目標為200億元，較去年增1％，自10日1日起開打至今，首波台北南西店、台中中港店等六店業績達成，第二波台北信義新天地等八店業績在首四日達成率即逾65％，其中精名品業績表現均相當亮眼，包含首波在內精名品業績成長已逾30％，高成長率創史上新高，加上家電家用等高客單雙重帶動下，目前為止客單價拉升逾12％，當然也使得整體周年慶業績已超標成長3％。

今年百貨周年慶將於本周起邁入壓軸期，包括台北SOGO百貨將於5日起開打，SOGO團隊更在2日於東區商圈遊行擬以商圈共榮帶動全區人潮再現，而位於同一條忠孝東路線上的台北車站商圈則由新光三越站前店預計12日開打周年慶，新光三越指出，站前店為全台壓軸，打出全館單筆滿2千送2百，與之前第一波、第二波的全館3千送3百的門檻再降一波，主攻化妝品、家用家電與年輕商圈最重視的冬裝買一送一優惠，且迎來百萬會員回娘家，首七日祭出大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬送千電子贈品禮券等。

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