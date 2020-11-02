據《2020年中小企業白皮書》資料顯示，2019年臺灣中小企業家數為149萬1,420家，占全體企業97.65％，較前一年增加1.72％；中小企業就業人數達905萬4千人，占全國就業人數78.73％，較2018年增加0.99％，兩者皆創下近年來最高紀錄，顯示中小企業為穩定經濟及創造就業之重要基石。

在銷售額方面，2019年中小企業銷售額為12兆7,130億元，較2018年增加0.70％；其中，內銷額為11兆2,992億元，較2018年增加1.14％，且近年來皆呈正向成長。而2019年新設中小企業（成立未滿一年）銷售額為2,076億元，更較2018年增加15.80％。我國中小企業2019年銷售穩定成長，且新創銷售表現亮眼。

經濟部表示，今年中小企業白皮書專題包括「國際行動支付發展產業趨勢分析」及「2019社會創新大調查」兩項議題。透過瞭解國際行動支付產業發展趨勢，提出優化中小企業營運的因應方向，符合國際發展脈絡。而在2019社會創新大調查，民眾對社會企業認知度與上屆（2017年）調查相比突破新高，多數受訪者皆支持社會創新的意涵及理念。

為提供中小企業經營需求，政府持續推動相關輔導措施，內容涵蓋財務融通、技術研發、創新創業、城鄉發展及出口拓銷等多元面向。因應國內外經濟情勢變化，政府亦積極推動新措施，如為強化創業育成與產業創新發展，執行國際創業聚落計畫，建置林口新創園；另因應產業別模糊及簡化標準以易於認定，修正〈中小企業認定標準〉等。

(工商 )