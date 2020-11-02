台商資金回流，熱錢大量湧入下，全台各地房地產一片強強滾！很多建商於中部各地大肆攻城掠地，內政部為「降溫」過熱的「房市」，據傳將展開雷厲風行稽查行動；台中市政府強調，市府將配合中央展開動作，如建商尚未取得建照就不能預先出售。

市府表示，台中今年已核准的建照有2387張，目前還有865建案在審，一年的新增建照超過3000案；民眾日前在網路上爆料，中市某家知名建商推出新建案，有民眾拿到號碼牌，竟然連一戶都買不到；據說是前一位民眾一掃就是200多戶，雖建商公開否認，卻在坊間傳開來。

內政部最近表將針對未發給建照，就先預售的情況開始展開稽查。市府強調，將配合中央進行稽查，市府亦將對各建商發出說明，希望大家不要未拿到建照先「開賣」，「偷跑」行為市府消保官亦會展開稽查行動。

中央與地方政府的聯手稽查，是否會對過熱的房市有所將溫？市府指出，台中29區各地推出的建案數雖比往年略增，但中市房地產漲價亦涉及成本及建材的上漲，並非單純的有人刻意推波助瀾；市府一切尊重市場的機制，讓過熱的房市回歸到自由競爭市場。

(中時 )