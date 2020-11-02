台灣颱風論壇專頁指出，目前閃電處於兩高壓之間的鞍型場中，由於缺乏引導氣流，行進過程可能滯留打轉，未來有機會發展為中度颱風的機會。(氣象局提供)

中央氣象局表示，今晚起東北風開始增強，桃園以北及東北部降雨略增，明晚起全台清晨低溫約19至21度，至於第20號輕度颱風「閃電」未來將滯留打轉後再往西前進，路徑及強度不確定性仍大，氣象局將持續關注。

氣象局預報員葉致均表示，「閃電」目前位於琉球南方海面上，預計未來2天會呈現原地打轉的情況，大約周四(5)日才會開始往西移動，目前對其路徑預測以往西通過呂宋島北方海面較多，周五(6)、周六(7)東半部及恆半島會降雨將轉為明顯，雨勢大小仍以到時閃電的發展與位置而定。

台灣颱風論壇專頁指出，目前閃電處於兩高壓之間的鞍型場中，由於缺乏引導氣流，行進過程可能滯留打轉，未來有機會發展為中度颱風的機會。

明日降雨方面，受東北風增強影響，今夜起至明天桃園以北、東北部降雨略增，其中東北部及大台北山區會有較大雨勢發生機率，花東地區及恆春半島也有局部降雨機率，提醒民眾出外攜帶雨具。

溫度方面，明晚至周三全台全台清晨低溫約19至21度，白天高溫部分，北部及東北部高溫約22至24度，其他地區約26至30度，日夜溫差大，請民眾留意溫度上的變化適時調整穿著。

另外台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域亦有較大風浪，海邊活動或海上作業務必注意安全。

(中時 )