虎頭山後山環山步道全長約4.6公里，但有路段得直下溪谷、坡度達60度，不時發生登山者跌傷，救難人員只能徒步救援，觀旅局風管處成功協調地主，斥資1220萬興建全長230公尺的木棧跨橋「溪溝路廊」，2日啟用，也象徵虎頭山3大系統、6條步道全面建置完成。

風管處長廖育儀表示，虎頭山是「桃園都市之肺」，面積廣達720公頃，遍布許多由民眾「走」出來的步道，其中由「長壽路164巷」進入通往「三聖宮」的路線，是後山環山步道必經之路，但沿途路面顛頗、高低起伏，部分路段甚至得穿越溪谷，雨後泥濘濕滑，登山客跌倒受傷事件不斷，受限路幅救護車無法前往，消防員只能徒步前往救援，並以擔架在陡徑中搬運傷患。

桃園市風管處斥資1220萬興建全長230公尺的木棧「溪溝路廊」，登山客不用再直下溪谷，安全輕鬆就能親近「桃園人的後花園」虎頭山。（蔡依珍攝）

虎頭山後山環山步道的「溪溝路廊」2日啟用，桃園市長鄭文燦讚虎頭山3大系統、6條步道已初步完成，要讓北桃園市民四通八達都能接近「桃園人的後花園」。 （蔡依珍攝）

市府盤點後爭取交通部觀光局補助475萬元，加上市府745萬，在全長230公尺步道建置高架木棧道、土石步道及跨橋溪溝綠廊，桃園市長鄭文燦讚完工後改善瓶頸路段，可串聯後山遊憩綠廊，遊客登山更安全。

鄭文燦提到，市府以觀光旅遊、登山健行以及生態教育三大目標推動虎頭山風景區計畫，規畫3系統、6步道，隨著溪溝路廊完工已全面建置完成，包括「前山步道系統」前山環狀步道、前山友善步道，「桃11線道路系統」桃11稜線步道、太極宮步道、水汴頭步道，「後山步道系統」環山步道，要讓北桃園市民四通八達都能接近「桃園人的後花園」。

(中時 )