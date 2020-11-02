美國爆發新冠肺炎疫情以來，已導致飯店、餐廳、零售與其他產業等數百萬計低收入職務勞工失業。在經濟仍然疲弱下，裁員風潮已從這些低薪的藍領工人，不斷吹向在辦公室工作的高薪白領階層。

近期從油商艾克森美孚與雪佛龍、金融業的嘉信理財、到國防承包商雷神（Raytheon）等已宣布計劃裁撤數以千計的白領職務。

至於早已宣布大裁員的企業包括金融業的富國銀行與高盛、雲端軟體服務商Salesforce、保險公司Allstate、和華納媒體（WarnerMedia）。

美國企業紛紛透過裁員等各種手段來緊縮支出，都更進一步證明美國正走出疫情的經濟復甦本質是脆弱和崎嶇不平。

金融服務集團PNC首席經濟師弗切（Gus Faucher）認為企業裁員是受疫情連帶影響，裁員潮將衝擊不同產業而勢必令復甦速度放緩。

專家認為若裁員潮讓愈來愈多白領失業，這對經濟的負面影響會不斷擴大。因為白領的收入高消費也高，他們一旦被開除而減少消費，從置產、購物到信用卡違約等各個層面都會受衝擊。

據聯準會資料，近四成低薪的藍領工人在3月被裁撤。相較之下，高薪白領在疫情爆發後令政府採取嚴厲封閉措施期間，因為可以居家工作而保住飯碗，和有較多積蓄與資產來應付生活支出，因此受疫情影響沒有年輕而教育程低的藍領那麼嚴重。

但藍領工人找工作相對容易許多，在美國解除封閉後，許多被裁的藍領很快被原公招募回去或找到其他新工作，讓美國失業率持續下降至9月的7.9％。

高薪而年齡較大的白領被裁後，就沒那麼容易找到工作，尤其經濟持續疲弱讓民間企業甚至政府部門不斷裁員之下，白領更不容易找到跟原來待遇差不多的工作。

(工商 )