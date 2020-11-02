林志炫以演唱會LIVE錄音形式執行的《ONEtake2.0》是耗時五年打造，共飛越7個城市、8場演唱會所錄下的13首新歌而成就的新作，他除了要把自己的狀態維持在最好，也需要一流高手助陣，身兼製作人的林志炫邀來圈內頂尖音樂家共同參與，包括編曲大師鍾興民為多首新歌編曲，一流樂手靳海音、恭碩良、Mike、薛位山Wilson 、呂聖斐及混音大師王家棟等業界一時之選共同參與這次壯麗的新專錄製。

而把ONEtake理念發揮到極致的林志炫，堅信「一次成型」帶來永恆感動，他坦言如此專輯錄音模式其實是逼死自己，更打趣形容自己是「LIVE磨人狂」，他表示：「一般新歌錄製，歌手和樂手可以在錄音棚錄製許多版本後再黏貼剪接，但我的新專輯每一首歌都是在萬名觀眾的見證下錄製，因此我跟樂手不但無法NG更無法重來，所以要把自己的聲音隨時保持到最佳狀況，而且還得在演唱會上情緒切換地快速得宜，才能專注且跟全場樂手同心一致地完成錄音！」

除此之外，時間的掌控也是難題之一，林志炫透露：「2013年北京演唱會上原本計畫要錄第一首歌〈瞬間永恆〉，但因為這場曲目超多，加上開唱時間DELAY，結果這首排在壓軸的曲目因為演唱會超時而沒錄成，只能改到別的城市完成。」

林志炫這次在出道即將邁入30年之際，特別藉著主打情歌〈你是我左邊的風景〉跟歌迷真情告白，從沒寫過情書的他，特別以手寫下MV畫面中每一個文字，透過一筆一畫來傳達歌曲中像是情詩般的歌詞，有趣的是，林志炫從小到大沒寫過情書，第一次對歌迷寫情書的他笑說：「我沒練過書法，寫字也都沒有被稱讚過好看，但這幾年世界的轉速實在太快了，我反而想建議大家，平常問候可以用貼圖或手機訊息，但傳情的關鍵時刻，情書還是手寫的好！」

而他7月初曾傳出健康亮紅燈，經紀人回應說，因爲當時其實是剛好身體有點不舒服，但並不嚴重，也沒有外界傳的那麼嚴重；然後加上疫情關係工作量比較少，所以他就順便進廠(醫院)做健康檢查，而那個他微博上的那個帶氧氣罩照片，其實就是之前說的，是一個氧氣霧化器，是平常他都會使用的，因爲他有鼻竇炎，現在狀況都很OK了！而也剛好這下半年沒那麼忙碌，所以最近者這兩個月就勤跑健身房，而且健身有成，最近狀態挺好的！

林志炫以演唱會LIVE錄音形式完成《ONEtake2.0》。（炫音音樂提供）

林志炫以演唱會LIVE錄音形式完成《ONEtake2.0》。（炫音音樂提供）

(中時 )