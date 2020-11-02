目前台鐵便道路燈照明皆正常。（李宜杰攝）

目前台鐵便道路燈照明皆正常。（李宜杰攝）

就讀台南某大學的馬來西亞籍女大生，日前在校園附近遭到擄殺，引發民眾質疑校園周邊安全性，與路燈照明不足問題。台南市長黃偉哲2日晚間，加班趕至女大生遇害現場視察，他強調，市府絕不會推諉責任，即使是1盞路燈壞了，也會負起責任去修繕。

馬國女大生命案延燒多日，至今民眾仍持續追究南市府，希望能盡快提供市民一個安全又明亮的道路，保障民眾生命安全。黃偉哲2日晚間親自赴台鐵便道下，與南市府工務局長蘇金安、歸仁區長柳世雄等人視察，他強調，該亮的路燈沒有亮，一定會追究責任，尤其是大學周邊（此指已故女大生學校），會親自現勘、親自檢查，對每一位在台南的學子負責。

另外，黃偉哲日前稱該路段僅2盞路燈沒亮，引發該校學生抗議，並po出多張照片、影片證明該路段平常根本是「伸手不見五指」，直指黃偉哲說謊。

對此，南市府工務局澄清，經調查，上月29、30日確實僅有2盞路燈損壞，而學生所po的「無路燈」照片，路段應為靠近台39線處，由於該路段無人居住，因此安定器經常遭竊，才致路燈沒亮，市府工務局將於一周內改善。

(中時 )