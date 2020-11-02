日本職棒今（2）日只有一場火腿鬥士與西武獅之戰，結果西武以4比0完封火腿，除了使火腿與季後賽無緣，西武則拿下2連勝，只落後洋聯第二名羅德海洋隊1場勝差，剩下的6場比賽有機會取而代之，打進CS（Climax Series）季後賽。

兩隊的台灣球員都在比賽中後段替補上陣，西武的吳念庭在5局下為擊出二壘安打的洋將梅吉亞（Ernesto Mejia）代跑，後來配合戰術搶攻三壘，結果被刺殺出局，形成盜壘刺。

6局上吳念庭接替梅吉亞擔任一壘手，7局下西武無人出局攻佔二、三壘，輪到吳念庭打擊，是賺打點的好機會，結果他打成游擊滾地球出局，未能幫助隊友得分。8局下西武2人出局攻佔滿壘又輪到吳念庭，這次他打成左外野飛球接殺，兩次得點圈打擊機會無功而返，打擊率下降到1成47。

火腿隊的王柏融則在8局上出場代打，與西武的後援投手平良海馬纏鬥6球，拗到滿球數時被一顆136公里的變速球吊中，揮棒落空三振出局，本季打擊率下降至2成07。

此役西武34歲老將榎田大樹先發6.1局，只被擊出1支安打、無失分，拿下本季首勝，戰績1勝1敗、自責分率5.25，這一勝也頗具貢獻度。火腿隊則由25歲的「二年級生」生田翼目先發5局，被擊出5支安打，包括木村文紀的陽春全壘打，失3分有2分自責分，吞下敗投，戰績0勝1敗、自責分率7.50。

(中時 )