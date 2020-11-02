桃園市中壢區公所2日晚間舉辦中央公園音樂藝文活動，有元智大學、內壢高中、啟英高中等在地青年學生團體熱音熱舞的表演外，還有人體入大球、創意打擊、花式調酒及腹語表演等多元街藝展演，讓民眾感受不一樣的秋日藝文之夜。

市長鄭文燦參與活動時指出，原有的中央公園既有設施為老舊不堪使用，不僅公園內部積水亦造成地下公有停車場滲水問題，市府團隊積極規劃改善翻新，將面積約0.6公頃的中央公園整建打造為中壢市區亮點地標。

中壢區公所2日晚間舉辦中央公園音樂藝文活動。(中壢區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

中壢區中央公園鄰近中壢火車站，周遭補習班、商場及餐飲店林立，為喧蕭都市中的公園綠地。市府團隊於中央公園整建後，全區的空間規劃配置涵蓋中央舞台區、環形迴廊及裝置藝術區。

其中，中央舞台區前廣場約可容納400人以上，舞台的設計係原有地下停車場之通風口改造而成，除維持既有地下停車場通風功能，並成功轉化為特色舞台設施使用；環形迴廊打開既有視覺死角，活化空間；裝置藝術區成為打卡新亮點。這次公園整建工程並榮獲2020國家建設卓越獎最佳規劃設計類優質獎榮譽。

(中時 )