獸醫系是很多高中畢業生盼望進入大學時，能就讀的夢幻科系，但一名網友指出，他把獸醫和其他「同是醫字輩」的科系相比，發現獸醫薪資相當低；人力銀行上的獸醫徵才資訊，基本月薪僅3萬元，試用期滿的考核，也才3萬5000元。

原PO納悶，獸醫系畢業的薪資遠低於醫師、牙醫師，甚至中藥師，「跟其他同是醫字輩的科系比，薪水真的大輸欸！獸醫怎麼會那麼慘？」

有網友提出專業分析，「起薪高的行業本來就不多，重點是工作幾年後的前途，例如有沒有升遷管道、有沒有可能自己開業之類的，一開始菜鳥或基層，起薪本來就不高」。他強調，就算想開業，也要有執業的經驗或口碑；看寵物和看經濟動物（畜牧業）的獸醫，薪水也差很多。

根據《三立新聞網》報導，獸醫師執業心理壓力大，除非真的很愛小動物，否則每天面對生死，且工作勞累，又看不到未來。想創業開診所，光是成本就是個大問題，儀器、裝潢都很燒錢。

(中時新聞網)