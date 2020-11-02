螞蟻集團上市之前，大陸四部門包括：中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局在2日對螞蟻集團實際控制人進行監管約談。

據證監會官網顯示，被約談的人員包括：阿里巴巴創辦人、螞蟻集團實際控制人馬雲、螞蟻集團董事長井賢棟、螞蟻集團總裁胡曉明。

螞蟻集團將於11月5日在A＋H股同步上市。在H股方面，發行價格為每股80港元，發行約16.7億股；A股同樣發行16.7億股，每股發行價格為人民幣68.8元。

(工商 )