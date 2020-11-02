螞蟻上市前 陸四部門約談公司高層 21:192020/11/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 螞蟻集團上市之前，大陸四部門包括：中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局在2日對螞蟻集團實際控制人進行監管約談。 據證監會官網顯示，被約談的人員包括：阿里巴巴創辦人、螞蟻集團實際控制人馬雲、螞蟻集團董事長井賢棟、螞蟻集團總裁胡曉明。 螞蟻集團將於11月5日在A＋H股同步上市。在H股方面，發行價格為每股80港元，發行約16.7億股；A股同樣發行16.7億股，每股發行價格為人民幣68.8元。 (工商 ) #螞蟻集團 #約談 #部門 #控制人 #H股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 降低門檻 陸力推股票上市全面註冊制 04:102020/11/02 財經要聞 雲端＋資通訊發表會 11／25首發 04:102020/11/02 投資理財 內外皆美 正文Q3財報揚眉吐氣 04:102020/11/02 證券．權證 美國裁員風潮 從藍領吹向高薪白領階層 21:092020/11/02 財經 《日股》企業財報提振 日經反彈收復失土 16:142020/11/02 財經 華映背信案 高檢駁回再議 林郭文艷3人不起訴確定 09:012020/11/02 社會 永豐投信3檔ETF資格審核 過關 04:102020/11/02 證券．權證 《港股》恆指月線近關情怯 國企萬點近在咫尺 12:502020/11/02 財經 ESG投資夯！國泰永續高股息基金規模上衝210億 首次配息率1.3﹪ 16:202020/11/02 財經 遺產稅多高都沒差 三星少主李在鎔確定成韓股新首富 13:432020/11/02 財經 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 不爽美中脫鉤 矽谷人政治獻金一面倒向「他」 - 財經 美大選倒數1天！科技股暴跌後反彈 美股開盤漲逾350點 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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