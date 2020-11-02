隨著舉行最關鍵的投開票作業，今年美國總統大選即將畫下句點，令人意外的是，傳統被視為挺共和黨的金融圈今年大選改變立場轉而支持拜登。

由於民主黨的拜登民調一路領先，美國對沖基金操盤人、私募主管與銀行家一改傳統挺共和黨的立場，紛紛捐款給拜登，要助他拿下白宮的寶座。

根據響應政治中心（CRP）的資料，今年大選華爾街投資圈出資幫助拜登競選總統的捐款總額達5,000萬美元，捐給川普的只有1,000萬美元。

金融圈大老出錢最多的是彭博通訊社的富豪創辦人麥克．彭博（Michael Bloomperg），據悉這次大選為了拉下川普，彭博總共花了1.15億美元，其中包括個人自掏腰包1億美元，這些錢並非直接捐給拜登，而是幫拜登買廣告，特別是砸在關鍵搖擺州佛州。

康乃狄克州對沖基金Paloma Partners共同創辦人兼投資長蘇斯曼（Donald Sussman）同樣出錢力挺拜登，據響應政治中心從聯邦選舉委員會取得的資料，蘇斯曼總共捐款900萬美元幫助拜登打選戰。

此外，文藝復興科技對沖基金創辦人西蒙斯（James Simons）同樣也挺拜登，這名創投界的大老個人身家估達220億美元，今年以家族投資基金Euclidean Capital的名義捐款300萬美元給拜登。

對沖基金包普斯特（Baupost Group）創辦人克拉曼（Seth Klarman）上屆大選支持共和黨候選人，今年則改挺民主黨，據響應政治中心的資料，他總共捐款300萬美元給支持拜登的政治團體。

私募界巨頭百仕通（Blackstone）的董事長兼執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）則選擇站在川普這一邊，他今年1月就捐款300萬美元給川普的陣營拚連任。

此外，總部位於阿肯色州小岩石的史蒂文斯投資銀行（Stephens Inc）創辦人史蒂文斯（Warren Stephens）上屆大選反川普，今年則改挺川普，9月剛捐款200萬美元給川普陣營。

(工商 )