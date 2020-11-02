巫苡萱的洞洞裝，火辣破表。（圖／翻攝自巫苡萱臉書）

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美外形、火辣身材，是許多男粉絲心中的啦啦隊女神，近日她參加網路節目《威廉沈歡樂送》外景錄影，穿著短版洞洞背心，讓傲人上圍一覽無遺，火辣程度務破表。

巫苡萱在臉書上傳一系列工作照，只見她穿著黑色半截式上衣，搭配黑色百褶短裙，中空露出一截纖細蠻腰，隱約還看得到馬甲線，修長美腿也全見客，而最吸睛的是，巫苡萱上身背心是洞洞裝設計，不但胸前深邃事業線看得相當清楚，渾圓北半球也全放送，性感打扮讓粉絲大飽眼福。

巫苡萱的事業線和渾圓北半球被看光。（圖／翻攝自巫苡萱臉書）

另外，巫苡萱在照片中拿著漆彈槍、弓箭，開心發文：「今天還學了很帥的射箭技能！」看來架勢十足，吸引不少男粉激動留言「最美神射手」、「這套會不會太辣」、「我好像被擊中了」、「想當箭跟槍」、「苡萱好辣哦，玉琳哥沒噴鼻血嗎」。

擁有天使臉孔魔鬼身材的巫苡萱，曾在IG曬爆乳床照時被酸民諷「除了賣奶還是賣奶」，釣出她親自回應對方：「謝謝你的關注，我會更努力讓你不會只看到我的奶，希望你能真的活得開心，去做真的對自己有意義的事情」，最後不忘嗆：「我決定封鎖你了 因為你完全沒有品德，我的世界很美好，不需要有你的存在」。

(中時新聞網)