四年一度的美國大選日就在明天。選前多數民調顯示，民主黨總統候選人拜登擁有領先優勢，這點毫無懸念，但比對手拿到更多票數，並不足以讓拜登入主白宮。拜登還必須克服「選舉人團」（electoral college）制度造成的偏差，才能避免4年前川普大輸超過250萬票，卻仍順利成為白宮主人的狀況重演。

美國總統並非直接由選民一人一票選出，真正決定勝負的是「選舉人團」制度。各州的選舉人數量，大致依照人口比例分配。全美目前有538名選舉人，其中加州的選舉人最多，共有55名，至於人口稀少的州份，如懷俄明、阿拉斯加等，僅有3名選舉人。得到逾半選舉人票（即270票）的總統候選人，即可於大選中勝出。

選舉人團制還設有特殊的「贏者全拿」規則，即各州會將所有選舉人票，投給在該州勝出的候選人，例如共和黨候選人在德州贏得50.1％的票數，則該州的38張選舉人票都會投給他。全美50州中，多達48州都是「贏者全拿」，只有緬因州、內布拉斯加州、哥倫比亞特區依據每位候選人在州內的得票比例，來分配選舉人票。

2016年，來自德州、華盛頓州和夏威夷州的7名「失信選舉人」（faithless elector）沒有把票投給該州支持的候選人，他們理論上須承擔法律責任，惟最終處置依各州不同，大選結果也沒有被推翻。

正是這種特殊制度，造成候選人普選票數較對手低、最後卻拿到足夠的選舉人票而獲勝。2016年大選中，希拉蕊的支持度領先川普逾2個百分點，卻因輸掉搖擺州，只能飲恨吞敗。2000年，小布希贏得271張選舉人票，而他的對手、民主黨候選人高爾的普選票也比他多了50萬。

《紐約時報》近日引述民調分析師西爾弗（Nate Silver）的估算稱，如果今年拜登以5個百分點、也就是逾700萬張普選票的優勢打敗川普，他就能穩操勝算，如果他比川普多拿450萬張票，仍有3/4的機會成為下屆總統；但是，若拜登只有300萬票的優勢，川普連任的可能性就會遽增。

紐時主張，選舉人團制度一再讓贏得較多選票的候選人輸掉全國最重要的選舉。這顯示美國的民主不夠公平、不夠平等，也不夠具代表性，世界上也沒有其他先進民主國家使用這套選舉制度。既然這種選制不可能在短時間內廢除，各州應嘗試先廢除「贏者全拿」，如此至少可以讓每個選民、每一票的重要性接近平等，選民也不會因為居住地不同，就能在選舉中擁有比其他人更大的影響力。

(中時 )