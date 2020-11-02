繁忙的生活腳步讓現代人喘不過氣，遠居德國多年的藝術家阮文盟，以故鄉台灣為靈感，結合雕塑、金工技法，打造一座座小巧而滿載南島符號的島嶼，希望夠透過這些漂浮的島嶼，在亂世之中，傳達正向且鼓舞人心的力量。

阮文盟表示，「浮」代表向上，「會沉的東西不會浮，島嶼漂浮在海上，更顯堅韌與樂觀。社會上，很多人每天都處在焦慮的狀態，大家很不快樂。我的工作就是呈現『美』，希望這些漂亮的島嶼，能夠帶給人力量。」

〈樂島17〉中，阮文盟也以台灣碧玉作為材料，如跳躍時空般，穿越過往。(阮文盟提供)

阮文盟出身於台北士林，1976年畢業於國立藝專雕塑科。畢業後赴非洲史瓦濟蘭教授木雕，接觸琢磨寶石技藝。1979年赴德留學，學習金工和寶石學教育。並擔任德國紐倫堡珠寶公會理事長，奠定在德國金銀細工和珠寶專業的地位。現居住德國及台北，專職創作。

阮文盟表示，因赴德留學，自己的作品風格被深深影響，採極簡主義、講究精準，但直到有天老師詢問他「你為何不嘗試做自己呢」。促使阮文盟從台灣家鄉，反思創作意義。

如個展「樂島」中，阮文盟即以台灣這座帶有熱帶風情的島嶼為起點，匯聚各種符號，利用銀合金及各類如瑪瑙、琥珀等珠寶，刻劃南島文化風情，「南島語系只有語言，沒有文字。各類的符號就代表他們所敘說的，如外型如甜甜圈的空心圓圈，就代表錢。」

阮文盟表示，所有熱帶島嶼都是他探索的題材，但台灣作為故鄉，自然也有代表特殊作品，「台灣在3500年前就是一個寶石輸出地，東海岸產出許多玉石，以各種原因運輸到南太平洋。」

玉石也是原住民族探索祖靈精神中的一環，在〈樂島17〉中，阮文盟也以台灣碧玉作為材料，如跳躍時空般，穿越過往，體會原住民當初設計玉石首飾造型的想法，為作品造型再添現代思維。

「樂島－阮文盟個展」即日至11月30日於台北沾美藝術庭苑展出。

(中時 )