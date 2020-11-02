大陸房企龍頭恒大集團日前一度傳出財務危機，嚇壞了投資人與大陸監管機構，根據外國財經媒體的調查數據指出，目前還有總額超過1,200億美元債務，其中有58億美元債務將在未來2個月到期，恒大集團也積極重整債務，昨(1)日公告，將出售持有的廣匯集團40.964％股權轉讓，但該部位是恒大發展電動車業務重要一環，與當時嗆聲將在3~5年超越美國電動車大廠特斯拉相比，顯得不勝唏噓。

恒大集團在2015年收購新傳媒集團，將其改名為恆大健康，並轉型為醫療健康業務，並在之後轉型發展新能源車業務，於2019年業績報告，2020年將推出「恒馳1」，2021年全系列量產，並於9月1日宣布將「恒大健康」改名為「恒大汽車」，展現發展該業務決心。不過，恒大健康上半年虧損擴大、來到24.57億元人民幣，新能源車業務收入僅達5,300萬元。

此外，恒大健康在8月份就將「恒馳」汽車系列資料，併入廣匯的資料庫，建立銷售網路，並與大陸國企國家電網成立合資公司「國網恒大」，提供社區車位充電服務。

然而，恒大1日公告，將所持A股上市公司廣匯能源40.964％股權，出售給申能集團，總價為148.5億元人民幣，此舉將有助於改善恒大資產負債表，並改善資金來源問題。據《新浪》報導，這筆交易案，恒大2018年9月入股廣匯能源時所持有的全部股權，代表廣匯能源第二大股東從恒大轉為申能。

恒大當時以原股東受讓及增資方式入股廣匯能源，該公司業務涵蓋地產、能源、物流以及汽車，恒大也藉此提出與廣匯在汽車領域的合作案。恒大就在2018年，聲稱要在3~5年，超越對手成為全球最大、實力最強的新能源車公司，換言之，就是要挑戰該行業最強企業特斯拉。截至2019年6月，恒大對新能源車的投資規模達2800億元人民幣(約1.2兆元新台幣)，新能源車業務包括電動車與油電混合車。

然而，恒大的做法早就被懷疑，專家警告，恒大入股多家企業發展新能源車業務，但這些企業本身競爭力不足，恒大的整合與管理也無法讓投資更順利，最終更在爆發財務危機後，只能被迫出售股權自保。

(中時新聞網)