社團法人中華民國五顯慈恩淨土功德會2日捐贈復康巴士給桃園市政府，桃園市長鄭文燦代表受贈，感謝他們長期關懷桃園的弱勢族群，他提到離目標200輛復康巴士還有20輛差距，希望拋磚引玉，讓更多企業響應捐贈。

鄭文燦讚五顯慈恩淨土功德會連年舉辦寒冬送暖活動，邀請弱勢朋友參加餐會，並且秉持今日點滴佈施，就是累積明日功德的精神，不定期參與偏鄉學童教育獎助學金發放、物資捐助等公益活動。五顯慈恩淨土功德會在得知市府有復康巴士汰換與增車的需求後，透過成員捐款，捐贈1輛復康巴士，感謝他們的善心善德，讓許多在各角落有需要幫助的市民朋友，感受到社會的溫暖。

鄭文燦表示，桃園在剛升格時復康巴士僅有約90輛，經市府社會局招募民間捐贈，目前復康巴士已達180輛，數量成長2倍。桃園市身心障礙者已逾8萬6,000餘人，中重度身障需求復康巴士者約2萬7,000餘人，目前登記搭乘復康巴士人數約9,300人，經常性搭乘者約3,000餘人，乘車需求逐年提高，因此確實有增加復康巴士的必要，後續將繼續積極招募民間捐贈者，以募集到200輛復康巴士為目標。

鄭文燦也說，為提供更優質的交通接送服務，市府社會局也針對年限逾8年的老舊車輛進行汰換，以維護身障者行的權利，全力打造桃園為友善身障者的城市。

社會局長鄭貴華表示，將持續掌握身障者使用復康巴士的情形，調整車輛配置與車班安排，並挹注經費，將逐年提升乘車、訂車成功率。桃園復康巴士乘客使用量逐年提高，面臨增車及舊車汰換等車輛需求，希望更多的企業及民眾能夠響應公益，投入復康巴士的捐贈行列，提供身障朋友更友善的交通服務。

(中時 )