中職31年台灣精品台灣大賽，明（3）日系列賽第3戰起將回到統一獅隊大本營台南棒球場，而主場首戰獅隊特別邀請統一超商OPEN小將及條碼貓與一號隊友站在一起，賽前與統一獅萊恩及臺南市觀旅局魚頭君，於下午5點半起棒球場舞台區和球迷一起互動同樂，帶來精彩舞蹈表演，並與現場球迷進行拍照見面會，凡持當日比賽門票，現場排隊即可與OPEN小將、條碼貓、萊恩及魚頭君共同合影，限時參加別錯過。

除了賽前場外見面會，賽前OPEN小將、條碼貓、萊恩及魚頭君也將帶來精彩舞蹈表演，並在比賽過程中來到看台區和球迷一起應援，為獅隊加油。首戰OPEN小將及條碼貓蒞臨球場，也特地準備OPEN小將及LOCK小醬布偶贈送給當天鑽石席球迷，加碼贈送每席兌換一隻，隨機贈送不得指定款式，讓你跟著OPEN小將節奏為獅隊加油吶喊，贏得比賽勝利。

統一獅球團表示，凡3日至5日統一獅主場賽事獅隊開轟，就贈送OPEN小將及LOCK小醬布偶給獅隊選手，也將同步在統一獅官方FB推出「炸裂文」，歡迎球迷線上留言，擷取選手全壘打開轟畫面或當日賽事票根，每支全壘打將抽出幸運3位球迷可獲贈OPEN小將或LOCK小醬布偶一隻，款式隨機贈送，送完為止。

(中時 )