美國大選在即，外交部長吳釗燮表示，台灣政府對於美國大選並不會選邊站，而是始終與民主及共和兩黨維持良好關係，讓台灣有來自跨黨派的支持。無論是哪一黨當選，台灣和美國都將繼續維持緊密友好關係。他也不諱言，政府對中國大陸的軍事動向感到擔憂。

外交部長吳釗燮上(10)月28日接受西班牙前三大報「ABC日報」駐亞洲特派員Pablo Díez獨家視訊專訪，訪談內容於今(2)日以問答形式刊出，議題包括兩岸關係、台美關係、武漢肺炎疫情後歐洲國家的對台看法及我國國際參與等。

針對中方是否可能發動侵略性的軍事行動？吳釗燮不諱言，政府對中國大陸的軍事動向感到擔憂。在美國衛生部長阿札爾訪台期間，中國大陸甚至派軍機跨越台灣海峽中線，嚴重威脅兩岸現狀與和平穩定。

但是他說，台灣並非唯一因中國大陸擴張而受威脅的國家，包括日本、印度及南海周邊的國家，都因中國大陸的軍事擴張而日益升高警戒。台灣向來主張維持現狀及區域和平，我國政府也一再重申在對等及和平的原則下，與中國大陸進行對話。

反觀中國大陸卻在2005年通過反分裂法，去年開始也強推台灣人民無法接受的「一國兩制、台灣方案」。吳釗燮強調，希望理念相近國家可以共同呼籲中國大陸切勿改變現狀。

他也提及，歐盟各國在武漢肺炎疫情爆發後，因爲台灣防疫成果及貢獻有目共睹，更多歐洲國家都對台灣更加友善。此外，歐洲國家也發現武漢肺炎演變為全球流行疾病與中國大陸政府對疫情不負責、不透明態度密切相關。吳釗燮也在訪談中呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA），強調台灣2,300萬人的權益不應被忽視。

ABC日報已創立117年，為西班牙前三大報，每日紙本發行量逾5萬份，讀者約46萬，其電子報每月瀏覽量也超過2200萬人次。ABC立場動見觀瞻，深獲西國政府及各界知識份子重視。

(中時 )