美國總統大選已進入倒數階段，根據數據顯示，拜登競選團隊收到的政治獻金中，前七大貢獻者中就有五位來自矽谷科技業。有專家便表示，這反映了矽谷並不喜歡川普對大陸問題上的作法，因此政治獻金一面倒向拜登，雖然就算拜登上任，也未必代表當前美中科技角力能夠化解。

根據《日經亞洲評論》報導，依美國法律規定，任何人捐獻超過200美元（約新台幣5776元），就必須披露自己的雇主，而根據華盛頓非營利組織響應政治中心（Center for Responsive Politics）編制的聯邦數據顯示，來自Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）及臉書（Facebook）這五間公司的員工，在拜登競選團隊前七大政治獻金貢獻者中就占了五位。

然而，川普團隊的主要政治獻金貢獻者中，完全沒有科技業，例如Alphabet員工捐給拜登370萬美元，但捐給川普的金額卻不到6.9萬美元。

報導指出，矽谷熱愛拜登，是因為希望拜登上任後，能夠終結川普發起的美中科技戰，例如智庫資訊技術及創新基金會（ITIF）主席羅伯·亞特金森（Rob Atkinson）表示，大多數科技公司不喜歡川普的大陸政策，理由是利益受損，例如制裁陸企影響到他們的生意，或是影響到在大陸製造產品，還有被大陸的制裁的風險等。

同時，美國的半導體行業已經因華為禁令而損失了數十億美元。以晶片製造商博通為例，該公司在華為的業務收入佔比為5％，該公司表示，該業務在2019年損失了20億美元。如果美中供應鏈的脫鉤持續下去，該行業將面臨490億美元的潛在收入損失。他認為，拜登上任後，至少「美中脫鉤」的速度不會加快。

報導並補充，但是相對於矽谷對拜登的「樂觀」，太平洋的另一端，一位匿名深圳風險投資人向《日經》表示，隨著大陸經濟實力的增強和威脅美國全球領導地位，這種脫鉤趨勢勢不可擋，由於中美兩國意識形態的不同，對陸企的質疑恐怕不會因為誰上台而有變化。

(中時新聞網)