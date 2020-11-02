瞄準年底巧克力銷售旺季，全家便利商店2日宣布，推出秋冬甜食首選-巧克力大賞端架活動，今年主打精品巧克力和高可可含量的大人系口味為主軸，特別推出台灣之光「福灣巧克力」、法國百年品牌「MONBANA」，以及訴求生產和銷售皆符合公平貿易的「Tony’s Chocolonely」等，11/4～12/1活動期間購買指定巧克力商品，任選二件8折優惠。

全家引述全球市調公司歐睿國際調查，台灣2019年巧克力市值已達88億元，全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，每年的10月至隔年2月隨著氣溫下降，巧克力銷售表現成長，今年全家以「精品巧克力品牌」和高可可含量的「大人系巧克力」兩大策略搶市。

其中，全家推出主打從種植到生產皆在台灣的「福灣巧克力」，使用榮獲世界巧克力大賽金牌的福灣-屏東一號原料，獨家開發脆皮口感的福灣62％巧克力杏仁豆，更跨品類聯名，獨家打造可可碎粒巧克力脆皮雪糕、乖乖福灣巧克力玉米脆條、SUNMAI金色三麥台灣1號巧克力啤酒，一次讓消費者體驗不同口感的可可風味。

另外，全家也引進訴求生產和銷售皆符合公平貿易條件、被稱為善良巧克力的「Tony’s Chocolonely」，包括東尼70％黑巧克力、東尼焦糖海鹽牛奶巧克力兩款口味；還有來自法國的「MONBANA巧克力」，主打使用100％可可脂，為法國多家米其林餐廳及六星級飯店選用的商品，本次一口氣推出五款口味，其中也包含美式賣場熱銷的蒙巴拿杏仁豆巧克力球。

此外，這波巧克力大賞也獨家導入特殊款，例如一次可品嘗4種不同純度的Look四層次巧克力，還有以栗子泥、紅薯的夾心內餡與外層巧克力融合的Look熊本熊番栗雙味巧克力，以及綜合梅酒酒瓶造型黑巧克力，外觀做成酒瓶造型巧克力，灌入不同風味的梅酒，品嘗巧克力同時也能享受微醺。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

（喝酒不開車，開車不喝酒）

(工商 )