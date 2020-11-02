美國總統大選進入最終倒數，多數民調結果指出，民主黨總統候選人拜登持續領先尋求連任的川普，但是在2016年時，被預測會敗選的川普成功翻盤入主白宮，因此此次是否能逆轉，也成為外界關注焦點。對此，德州州立大學政治系助理教授翁履中在政論節目中表示，川普大概剩下唯一一條連任白宮之路，「就是把剩下6個關鍵搖擺州通通拿下。」

翁履中在政論節目《新聞大白話》表示，「個人目前按照搖擺州民調比較接近的來看，川普大概剩下唯一一條連任白宮之路，就是把剩下6個關鍵搖擺州通通拿下，而這些關鍵州分別是佛州、喬治亞州、北卡羅來納州、賓州、俄亥俄州、亞利桑那州。」

翁履中直言，雖然很多人認為，「沉默川粉」會在最後站出來投票、拯救川普選情，但以2016年數據觀看封關前民調，希拉蕊領先約0.6%，最後結果卻落後1.18%，那麼他假設今年有更多川粉跑出來，然後套用在今年民調，川普看起來也不見得能拿下全部6州，且失去任何一州，連任機率都將變小。」

至於，倘若川普拿下5州，結果會是如何？翁履中分析，「其實川普少掉任何一州，掉到拜登手上，個人認為他連任機會很小。」

(中時新聞網)