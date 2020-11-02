馬國女大生在台南遇害之際，國民黨主席江啟臣繼日前在立院質詢，踢爆行政院逾一年未開「食安會報」，今天再度踢爆行政院連「治安會報」也沒開；兩個會報召集人都是行政院長蘇貞昌，江啟臣晚間在臉書怒批「食安會報不開、＃治安會報不開，行政院長蘇貞昌違法失職、無法無天」，如果行政院依法按時召開，落實督導治安工作，或許今天就不會發生憾事，「請問行政院長沒有責任嗎？監察院還不立案調查嗎？」

「治安良窳攸關人民生命財產安全，是人民最關心的事項，更是政府施政重點。」江啟臣指出，治安工作除涉及跨部會協調，也需要地方落實執行，因此會報成員包括教育部等各部會首長以及直轄市政府首長，行政院為此訂有「行政院治安會報實施要點」，其中規定每二個月召開一次，必要時得召開臨時會議，召集人是行政院長蘇貞昌，副召集人是行政院副院長，執行長是內政部長徐國勇，而其中有一項非常重要的法定任務是「社會治安工作執行情形之督導」。

他說，依法行政是行政機關的最低標準，行政院依法3個月必須召開1次的食安會報不開，2個月召開1次的治安會報不開，行政院長帶頭違法，整個行政團隊無視法令規定，根本就是上梁不正下梁歪，嚴重的違法失職！行政院攸關民眾健康的食安會報不開，連攸關人民生命財產安全的治安會報也不開，完全不顧食安、忽視治安，無視人民基本生活需求。

江啟臣說，前行政院長林全、賴清德在其任內，均依法每2個月召開1次治安會報，但蘇貞昌去年1月就任行政院長，在去年10月28日召開最後一次治安會報，迄今一年從未召開，從上任到現在總共只召開3次治安會報，歷任行政院院長都按部就班、依法行政，為什麼蘇貞昌當院長就違法？

他也PO出質詢影片怒轟，身為治安會報執行長的內政部長徐國勇（Tommy Hsu），不知道治安會報最後一次的召開時間，搞不清楚召集人是誰，還推給法務部，連自己就是會報執行長也不知道，離譜至極！這就是行政院面對治安維護工作的態度！

江啟臣強調，發生重大治安事件，身為行政院長的蘇貞昌只會震怒，罪推下屬，拔官究責，檢討別人，卻無視自己違法不召開治安會報，違法在先還有臉懲處下屬，根本是在霸凌基層員警與公務員。今天行政院如果依法按時召開，落實督導治安工作，或許今天憾事就不會發生，請問行政院長沒有責任嗎？監察院還不立案調查嗎？

(中時 )