美國大選投票前夕，民主黨候選人拜登周一將到關鍵搖擺州之一「賓夕法尼亞州(Pennsylvania)」造勢站台，英媒報導，美國傳奇巨星歌手Lady Gaga和在美國具高知名度的John Legend，都將出席拜登（Biden）的造勢活動。

據英媒《BBC News》報導，共和黨總統川普近期密集訪問了五個搖擺州，而民主黨候選人拜登，則將在美國時間周一赴賓夕法尼亞州的發表演說，報導稱，拜登值此時刻，顯得非常緊張。

根據美國佛羅里達州大學統計，於10月31日公布的資料顯示，美國已有9,203萬名選民提前在各地投票所或以郵寄方式完成投票，人數占2016年總投票數比率高達66.8％。

川普為了把握最後兩天為選情做足衝刺，特地選在攸關大選結果的幾個州加強造勢。昨11月1日在密西根州、愛荷華州、北卡羅萊納州、喬治亞州、佛羅里達州造勢之後，2日將在北卡羅萊納州、賓州、威斯康辛州各舉辦一場活動，外加密西根州的兩場活動，總計兩天內連跑十場，是競選活動開跑以來最忙碌的兩天。

而據美國大選歷年開票結果顯示，密西根州、賓州、威斯康辛州長久以來都是民主黨票倉，但在2016年總統大選成功被川普扭轉情勢，被視為今年共和黨選戰的關鍵地區。此外，佛州、喬治亞州、愛荷華州等2016年由川普拿下的票倉也受到高度重視。

但美國疫情持續升溫，新冠肺炎確診人數已突破900萬人，死亡人數也逼近23萬人，導致川普防疫政策淪為對手陣營的攻擊目標。

美國歌手Lady Gaga。(圖/達志影像)

BBC指出，美國時間週二(3日)將投票，拜登在前一天將出席賓州的「四個角落」造勢活動，美國歌手Lady Gaga和John Legend，都將出席拜登的造勢活動。

此外，表明立場挺拜登的還有好萊塢眾多巨星，包括天后瑪丹娜（Madonna）、巨石強森（Dwayne Johnson）、泰勒絲（Taylor Swift）等一票大咖，還有《復仇者聯盟》群星也都發聲支持，包含「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、「綠巨人浩克」馬克盧法洛（Mark Ruffalo）、「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）等人。

(中時新聞網)