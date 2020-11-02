這下子吃力了！彰化分局民族路派出所一輛警車，2日晚間9時許在民生路派出所與民生國小之間的長壽街口，違規在雙黃線上迴轉，導致外送員機車騎士閃避不及撞上，摔車掛彩，緊急送往彰基救護，所幸只受輕傷，肇事責任警方仍要進一步釐清。

派出所前發生車禍，違規肇事的還是警車！根據路過目擊民眾拍下的照片，騎士機車撞上警車駕駛座左前側後，卡進車輛底盤下，員警見狀立即通報救護車到場將騎士送醫，僅輕微擦傷破皮，無大礙，由於長壽街口路面標線為雙黃實線，雙向禁止超車、跨越或迴轉，巡邏車駕駛員警迴轉，明顯違規在先。

彰化分局民族所警車在民生派出所外迴轉，導致外送員機車騎士閃避不及撞上，機車前輪卡進警車下方。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局民族所警車在民生派出所外迴轉，導致外送員機車騎士閃避不及撞上，機車前輪卡進警車下方。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局民族所警車在民生派出所外迴轉，導致外送員機車騎士閃避不及撞上，機車前輪卡進警車下方。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局說明，民族所巡邏車前往民生路派出所洽公，由於民生路與長壽街口停車不易，員警駕駛巡邏車欲迴轉至民生國小前停放時，不慎與長壽街由西往東行的機車發生擦撞，致騎士輕微受傷，分局已立即派員前往彰基慰問受傷的外送員，並將調查釐清相關肇事責任後依相關程序處理。

員警開巡邏車執勤中，卻違規肇事害外送員摔車，民族、民生兩個派出所主管皆低調不願受訪，交由分局統一發言說明；彰化分局新任分局長婁自強上月底接任，剛好上任滿一周，下屬就傳出違規肇事，不免讓人覺得這位彰化縣內極少數擁博士學歷的分局長仕途多舛，學歷雖高，但八字卻好像稍嫌不夠重。

彰化市民生派出所前發生車禍，一輛民族路派出所的警車在雙黃線上違規迴轉，結果與同方向騎來的外送員機車撞個正著，機車卡進警車底盤下方，騎士輕微擦傷，送醫無礙。（摘自彰化踢爆網／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市民生派出所前發生車禍，一輛民族路派出所的警車在雙黃線上違規迴轉，結果與同方向騎來的外送員機車撞個正著，機車卡進警車底盤下方，騎士輕微擦傷，送醫無礙。（摘自彰化踢爆網／謝瓊雲彰化傳真）

(中時 )