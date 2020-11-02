馬國女大生命案震驚社會，更牽扯出早在1個月前、同一地點就有另名長榮大學女大生被梁姓嫌犯擄人未遂，但承辦員警未依規定開立三聯單的案外案，南市警局坦承處理有瑕疵，歸仁分局長楊慶裕遭拔官。有網友回憶起16年前姊姊遭到飛車搶劫，員警也是不肯給三聯單，還要姊姊自己去找超商、里長調監視器，最後以「證件掛失」備案處理。

馬國女大生命案發生後，民眾赫然發現兇嫌梁男早在1個月前就企圖擄走女大生沒成功，因此這次犯案特地準備繩子綁人。而被害女大生報案，員警竟然不積極作為、甚至不開三聯單涉嫌吃案，輿論譁然。

一名李姓網友在臉書社團《爆怨2公社》發文指出，16年前姊姊在超商領完錢被飛車搶劫，直接走到對街的警局報案，服務台一個警察低頭在寫文件，其他5、6個警察都圍在旁邊的茶几泡茶聊天。網友姊姊走到服務台表明剛剛在對街被搶要報警，承辦警察要她自己先去超商、或是先找里長調監視器確認有沒有拍到搶匪車牌，不然他們抓不到人。

網友姊姊表示這應該是警察工作而且包包裡有證件、金融卡不見很麻煩，警察卻怎樣都不給三聯單，只說願意「備案」，到最後警察說不然幫你證件掛失，才20歲的姊姊就傻傻妥協了。網友感嘆，過幾年某議長夫人一樣被搶，結果隔一天宣告破案。

這篇發文引發熱烈迴響，其他網友紛紛回應「難怪大家一直說要備案，但其實根本沒有所謂備案這種東西就是警察不想接的叫做備案」、「以前機車被偷，去派出所報案，警察也只說會處理...什麼單也沒給，回家還被海扁一頓，被家人誤解我變賣自己機車」、「社會就是這麼不公平，我機車被偷也都沒找回來過，高官車被偷，一定都24小時破案」。

(中時新聞網)