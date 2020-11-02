男子「腦補」卻害慘自己，大陸一名在科技公司上班、已婚潘姓男子，去年突然收到對面女同事送的牛奶，潘男認為女同事送自己牛奶，是因為暗戀所以示好的表現，因此開始用電子郵件發送曖昧訊息給女同事，想不到不斷被無視，惱羞的潘男轉騷擾對方，結果下場超悽慘。

位於濱江一間科技公司，高達50名員工，皆收到多封分別誹謗、侮辱余姓及張姓女同事的電子郵件，內容極盡羞辱對方，公司隨即向警方報案，經過調查後，發現這些電子郵件，是由潘男寄出去，不過另大家猜不透的是，潘男家庭生活美滿，且事業有成，為何會做出這種事情呢？

原來去年潘男收到張女送的牛奶，但兩人平常沒有交集，潘男以為張女對自己有興趣，便開始傳送曖昧訊息，但張女卻毫無回應，潘男不滿被無視，開始傳色情圖片、辱罵的內容，像是「綠茶婊」等語；除了張女被騷擾，另一名余姓女同事也收到匿名羞辱信件，潘男甚至還會威脅張女還有余女。

後來兩名女同事受不了，向公司反應，也查出寄件者就是潘男，但他否認曾發出這類電子郵件後，又繼續用相同方式騷擾兩名女同事，最後公司只好將他開除。

到新公司任職的潘男，耿耿於懷被前公司開除，為了發洩心頭恨，潘男繼續向前公司員工發送電子郵件，內容仍不斷攻擊張女、余女，最後只好報警處理，而潘男因公然侮辱他人，情節較為嚴重，被警方處以行政拘留6日。

(中時新聞網)