一名網友PO文，他們一群人半年前約好本月初赴東台灣旅遊，且訂好民宿，結果其中一人臨時以沒錢為由，「我不去了」。原PO氣憤地說：「去年約墾丁也是這樣，什麼都幫她墊，出發前一星期才說不去！」

原PO在臉書社團爆怨2公社表示，這趟出遊早就講好，所有行程的訂金也都先幫該名友人出，最後她竟以「當時還沒確定人數，所以沒存錢」為理由，不參加了；更扯的是，「這一趟還是她約的」。

原PO補充，「放鳥人」平常就會亂花錢、亂買東西，有次提議吃火鍋，卻又沒錢付，最後也是其他朋友代墊，「真的很困擾妳知道嗎？」雖然其他人沒什麼意見，但認真想起來都覺得扯。

網友認為，「這種朋友不要也罷」、「如果是我沒錢不敢約欸，太誇張」、「把別人方便當隨便，要不得」。有人提出建議，「再好的朋友也要先收錢，萬一民宿不給退款，不是自己吃虧嗎」；不過也有網友好奇，「對方真的都沒還嗎？」

(中時新聞網)